(40) حركه موقعه علي السلام تهدد باعلان الحرب

التاريخ: 22-أبريل-2019 فى : أخبار 20 مشاهدة اتهم جسم جديد باسم (المنسقيه العليا للحركات المسلحه ) يضم نحو (40) حركه مسلحه موقعه علي السلام مع النظام البائد تجمع المهنيين السودانيين وقوى اعلان الحريه والتغيير بممارسه الاقصاء والتهميش لبقيه القوى السياسيه والحركات وفي ذات الاثناء هددو باعلان الحرب علي المجلس العسكري حال تسليمه السلطه لتجمع المهنيين . وبحسب صحيفه الانتباهة حزر رئيس تنسيقيه الحركات عبد الرحمن بنات في مؤتمر صحفي امس المجلس العسكري من التعامل مع تجمع المهنيين واعلان الحريه والتغيير لممارستهم الاقصاء. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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