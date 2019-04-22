الجيش يضبط (8) متهمين بالسطو على جامعة الخرطوم

التاريخ: 22-أبريل-2019
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تمكنت القوات المسلحة التي تقوم بتأمين محيط جامعة الخرطوم من القبض على (8) متهمين قاموا بكسر (8) مكاتب بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة الخرطوم.
وكشفت مصادر بأن بلاغاً تقدم به الحرس الجامعي بموجب تفويض من جامعة الخرطوم أفاد في بلاغه بأن متهمين وأرشد عنهم، تمكنوا من كسر المكاتب وسرقة مبلغ (20) ألف جنيه بجانب سرقة أربعة حواسيب، بالإضافة إلى طابعة اسكنر ومروحة وبروجيكتر بجانب سرقة (3) ثرامس شاي وجواز سفر يخص أحد العاملين بالجامعة، وقدرت قيمة المسروقات بنحو (150) ألف جنيه.
وأضاف الشاكي حسب صحيفة الإنتباهة، بأن المتهمين ألقت القوات المسلحة القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات، وتم تحريزها وأمرت القوات المسلحة الحرس الجامعي بتدوين بلاغات ليتسنى له تسلم المسروقات، وقيد البلاغ في مواجهة المتهمين وشرعت الشرطة في التحقيق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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