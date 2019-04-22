حظر عمل ضباط الجهاز الحالي والمتقاعدين بقطاع الاتصالات

التاريخ: 22-أبريل-2019
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اجري المجلس العسكري عده تعديلات علي قنون القوات المسلحه معيدا منصب القائد العام في ذات الاثناء التي اقال فيها منسقى الدفاع الشعبي والشرطه الشعبيه والخدمه والوطنيه ووجه بحصر اصول وممتلكات هذه المؤؤسات للايلوله للجيش والشرطه موقفا في ذات الوقت كافه حالات الاستنفار في القوات شبه العسكريه .
وبحسب صحيفه الانتباهة اعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق اول ركن شمس الدين كباشي عن ضم شركه ذادنا بكافه فروعها للصندوق القومي للتامين الاجتماعي للعاملين بالجيش مع دراسه الشركات الاخري في الدوله مبيننا ان المجلس حظر علي ضباط الجهاز في الخدمه او المتقاعدين العمل في قطاع الاتصالات وتقانه المعلومات في كافه المؤؤسات .
وفيما يختص برموز النظام السابق اكد شمس الدين ان هناك قائمه تم تمريرها بخصوص اموال وممتلكات تلك الرموز لافتا الي ان الاعتقالات جاريه في المركز والولايات مع رصد المتواجدين في الخارج فضلا عمن اخفو انفسهم ويجري البحث عنهم .
وبشان تصوير المقبوض عليهم نبه الي ان قوانين حقوق الانسان تحظر ذلك ولفت الي ان المجلس قرر دراسه الوضع القانوني لنقابات المهنيين لاتخاذ موقف بشانها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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