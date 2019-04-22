الثوار والمعتصمون: (كلنا نتمنى النظافة في القيادة)

حرص المعتصمون في ساحة الاعتصام والذين يطلقون على أنفسهم (الشفاتة) و(الكنداكات) على الاهتمام بنظافة باحة القيادة العامة، حيث يلفت انتباهك همة الكل من الجنسين في تنظيف الموقع وهم ممسكون بالمكانس للنظافة وتوجيه المارة برمي بقايا الطعام وقوارير المياه المعدنية والغازية في المكان المخصص لها، والبعض منهم يمسك بفرشاة البوهية لتنظيف ما خلفته الأرجل لمنظر (الانترلوك).

الخطوة حسب صحيفة آخر لحظة، وجدت تفاعلاً من الثوار والمعتصمين مرددين (كلنا نتمنى النظافة في القيادة).

Advertisements

الخرطوم (أخبار الخليج 365)