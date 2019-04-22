هجوم عنيف على زوجة المعتمد السابق نسرين نمر

تعرضت مذيعة قناة النيل الأزرق نسرين النمر لهجوم عنيف من الثوار على المواقع الاسفيرية وأتهمها البعض بالسعي والتكسب على حساب الثورة بعد تغريدة لها وهي تتحدث عن الثورة والأمل المعقود عليها ، ولكن الثوار رفضوا حديثها ووصفوه بالانتهازي في محاولة منها لكسب ودهم ولكن معظمهم ضحك على تغريدتها تلك وقالوا: (مش نسرين النمر دي زوجة معتمد أم درمان السابق مجدي عبد العزيز فعن أي ثورة تتحدث فنحن نرفض كل من لديه علاقة بالكيزان) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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