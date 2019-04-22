حزب المنقبات في ساحة الاعتصام

عدد مقدر من الكنداكات اللائي يرتدين الزي الإسلامي (النقاب) شكلن حضوراً طاغياً في ساحة الاعتصام بالقيادة العامة، مؤكدين دعمهم الكامل للثوار إلى حين الاستجابة للمطالب.

وتشهد ساحة الاعتصام توافد للمنقبات يوماً بعد الآخر، حتى أنه أصبح يطلق عليهم حزب المنقبات، ورصدت مصادر حسب صحيفة آخر لحظة، أن أعمار المنقبات المتواجدات في الاعتصام لا تقتصر على الشابات فقط، بل هناك منقبات كبار في السن يشاركن أيضاً فيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)