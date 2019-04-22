الكشف عن اسم أقوى المرشحين لتولي وزارة المالية

علمت مصادر موثوقة أن أحد أقوى المرشحين لمنصب وزير المالية الدكتور فريد محمد أحمد وهو خبير اقتصادي ثنائي اللغة واختصاصي في التقييم وحاصل في دكتوراه في الاقتصاد من جامعة بيتسبيرغ ، بنسلفانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1987 كما حصل على ماجستير في الاقتصاد من ذات الجامعة في 1985 وماجستير في الاقتصاد القياسي والإحصاء الاجتماعي ، جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة 1982 .

وبحسب صحيفة الأخبار حاصل على خبرة عمل (30) عاماً في المؤسسات الدولية بينها البنك الدولي بالولايات المتحدة وبنك التنمية الإسلامي بالمملكة العربية السعودية ومنظمات التنمية الدولية ويعمل مستشاراً اقتصادياً بالبنك الدولي مكتب الخرطوم منذ 2009 وحتى الآن ، وعمل رئيس قسم الاقتصاد القياسي بجامعة الخرطوم في الفترة 1991-1989.

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أعد اربعه أوراق علمية ضمن سلسلة بحوث البنك الدولي العلمية وتغطي شبكة الأمان الاجتماعي .

ابتكر نموذج الاقتصاد الكلي وقدم توقعات للنمو والتضخم والموازنات الداخلية والخارجية لبلغاريا التي لا تزال مستخدمة في صياغة التنمية في البلاد وإستراتيجية الإقراض .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)