أطلق عدد من الثوار حملة تأهيل أطفال الشوارع، وبدأت الحملة في توفير أزياء للأطفال وضرورة توفير منزل يأوي الأطفال الذين ظلوا مرابطين بساحة القيادة طوال فترة الإعتصام . وتم إنشاء قروب خاص بالمبادرة التي وجدت تفاعلاً من قبل الكثيرين، الذين أكدوا وبحسب صحيفة السوداني وقفتهم مع الأطفال حتى يكونوا جزءاً من المجتمع . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة لتأهيل مراكز أطفال الشوارع تحت رعاية (الثوار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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