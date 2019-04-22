(كنداكات) يستقبلن ملك العود بالورود

حظي الموسيقار (العواد) عوض أحمودي باستقبال كبير في ساحة المعتصمين بالخرطوم، وقدم أحمودي مقطوعات موسيقية وطنية بمصاحبة آلة العود، شارك في تقديمها عدد من الفنانين المعتصمين، والثوار الذين التفوا حوله بالهتافات والغناء، وقدمت له مجموعة من (الكنداكات) الورود.
عوض أحمودي حسب صحيفة آخر لحظة، يشارك أيضاً بالعزف مع الفرقة الموسيقية لبرنامج (أغاني وأغاني) الذي خصص أغنياته هذا الموسم للأغنيات الوطنية وأغنيات التراث.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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