إعلاميون يطالبون بإصدار قائمة بأسماء المحظورين من السفر

طالب عدد كبير من الإعلاميين ومرتادي المواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بضرورة المسارعة بتسليم قائمة تضم أسماء كل المطلوبين من رموز النظام السابق، تؤكد حظرهم من السفر بدلاً من الفوضى التي تحدث الآن .

بأن يتفاجأ المواطنون داخل المطار بشخصيات تتبع للنظام السابق داخل المطار أو على المدرج تأهباً لمغادرة البلاد، ما يجعلهم يشنون هجوماً شديداً عليهم يصل مرحلة الضرب المبرح .

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مطالبين وبحسب صحيفة السوداني، بأن يأخذ القانون مجراه وذلك ببسط هيبة الدولة وضرورة إصدار أوامر على أرض الواقع بحصر من تدور حولهم شبهات الفساد أو المطلوبين للعدالة ومنعهم من السفر وتقديمهم لمحاكمات عاجلة وعادلة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)