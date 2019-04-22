بالفيديو: د. الكوباني يتبرع بـ(5) آلاف دولار من أجل تأهيل مستشفى الخرطوم

ظهر د. علي الكوباني خلال فيديو صامت نسبة لفقده الصوت بسبب المرض في صفحته الرسمية بالفيسبوك، منادياً بضرورة إعادة تأهيل مستشفي الخرطوم .

وجاءت المناشدة عبر ملصق مكتوب يحمله، مطالباً من خلاله بضرورة إعادة تأهيل مشتفى الخرطوم الكبير ومستشفيات الذؤة والشعب والاسنان، وكل مسشتفيات العاصمة والولايات، مجدداً مطالبته بأن يكون الشعار القادم (نبني بس) .

Advertisements

وأعلن الكوباني وبحسب صحيفة السوداني، تبرعه وأسرته بمبلغ (5) آلاف دولار لهذا المشروع، لأفتاً الى أن تسليمها سيكون للجنة التي تشكل من نقابة الأطباء بالإتفاق مع وزارة الصحة الإتحادية حتى تعود المستشفيات لقوميتها وتخدم كل السودان .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)