مطالبات بتقديم رموز (الإنقاذ) لمحاكمات عادلة

التاريخ: 22-أبريل-2019
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طالب تحالف القوى الوطنية الديمقراطية، بتقديم رموز النظام السابق (الإنقاذ) لمحاكمات عادلة تتوفر فيها كل شروط الدفاع المعروفة في القانون السوداني، وفك الارتباط بين مؤسسات الدولة والمؤسسات التي تتبع للنظام السابق، فضلاً عن عدم إقصاء أي أحد خلال هذه المرحلة.
والتقى رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عمر زين العابدين بالقصر الجمهوري حسب صحيفة آخر لحظة أمس، وفد تحالف القوى الوطنية الديمقراطية الذي قدم رؤية مكتوبة للمرحلة المقبلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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