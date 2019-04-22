البرهان يكشف تفاصيل جديدة عن ضبط المبالغ المالية بمنزل الرئيس المخلوع

كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تفاصيل جديدة عن ضبط مبالغ مالية كبيرة في مقر إقامة الرئيس المخلوع ببيت الضيافة، وأشار إلى ضبط 7 ملايين يورو، و350 ألف دولار، وبعض المليارات من العملة المحلية.

وأوضح البرهان ، أن المبالغ المضبوطة تم تحويلها للبنك المركزي، بجانب جزء من المبالغ التي حاول البعض تهريبها، قبل أن يتم ضبطها بواسطة السلطات، مشيراً إلى أن ضبط المبالغ تم بعد عملية تفتيش قامت بها لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية المختلفة والنيابة العامة.

وأفصح البرهان عن إجراءات بحظر سفر كل المسؤولين السابقين، وتوزيع قوائم على المداخل والمخارج والمطارات، بعد تحديد كل المطلوبين، مشيراً إلى أن حساباتهم تم وضع اليد عليها، بجانب المنقولات وأملاكهم بالداخل والخارج، مضيفاً أن مخاطبات تمت مع بعض الجهات بالخارج بخصوص ممتلكات بعض المطلوبين.

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وقطع البرهان بحسب صحيفة السوداني بأن محاكمات ستتم لرموز النظام البائد في الوقت القريب، ودعا كل من لديه بينة ضد أحد من رموز النظام السابق أو جهة إلى تقديمها للنيابة العامة.

وأكد أن رموز وقيادات النظام البائد، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، وعلي عثمان محمد طه، د. نافع علي نافع، وأحمد هارون، موجودون بسجن كوبر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)