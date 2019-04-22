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أسباب انقطاع الكهرباء..  استيراد “الفيرنس” منتهي الصلاحية بواسطة شقيق “المخلوع” عبد الله

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التاريخ: 22-أبريل-2019

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علمت مصادر بأن وزارة الكهرباء والموارد المائية، قامت خلال الفترة السابقة، باستيراد وقود (الفيرنس) لتشغيل المحطات الحرارية بواسطة شقيق الرئيس المخلوع بمليارات الدولارات، وهو منتهي الصلاحية، وقال المصدر حسب صحيفة آخر لحظة، إن الوقود أدى إلى تعطيل عدد من المحطات الحرارية، بالخرطوم وبحري، وأضاف أن الوزارة قامت بإرساله إلى دولة ألمانيا للتأكد من الصلاحية والجودة.

 

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من جانبه أكد المهندس والمختص في مجال الكهرباء محمد وداعة أن مادة (الفيرنس) التي تعمل بها المحطات الحرارية تم استيرادها بمليارات الدولار، بواسطة شقيق الرئيس المخلوع عبد الله البشير، وقطع بأنها منتهية الصلاحية، وقال إنها غير ملائمة لتشغيل المحطات الحرارية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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