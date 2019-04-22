قناة: حزمة المساعدات الإماراتية السعودية طوق نجاة للاقتصاد السوداني

وصفت قناة تلفزيونية، "حزمة المساعدات من السعودية والإمارات كطوق نجاة للاقتصاد السوداني.

وبينت قناة "العربية"، أنه الاقتصاد السوداني فشل في الاستدانة الخارجية حيث بقي على قائمة الدول الداعمة للإرهاب الأمر الذي أعاق قدرة الدولة والشركات المحلية من الحصول على الدعم المالي من المؤسسات الدولية وقيّد تعامل الشركات بالدولار ودفع المصارف الأجنبية لتفادي العمل معها.

ورفع بنك السودان المركزي قيمة العملة الوطنية بنحو 4% إلى 45 جنيها للدولار، وذلك بعد أن قدمت كل من السعودية والإمارات مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار وديعة في البنك المركزي بهدف تخفيف الضغوط على الجنية السوداني وتحقيقاً للاستقرار في أسعار الصرف.

ويشتمل باقي المبلغ على مساعدات للشعب السوداني بقيمة 2.5 مليار دولار على شكل مساعدات غذائية ودوائية بالإضافة إلى مشتقات نفطية.

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ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه التحديات الاقتصادية على الخرطوم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير وارتفاع ديون البلاد الخارجية.

فباستثناء الصومال، فإن السودان هو البلد الوحيد في العالم الذي يدين لصندوق النقد الدولي، حيث تبلغ قيمة هذه الديون مع الفوائد حوالي 8 مليارات دولار.

أما الدين العام الخارجي، فقدره صندوق النقد الدولي بـ51 مليار دولار في 2016 يمثل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع الخبراء أن تكون النسبة أعلى فعليا نتيجة تدهور سعر صرف العملة المحلية.