خبيران يصفان المساعدات الإماراتية السعودية للسودان بعملية "إنقاذ واحتضان"

قال رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية، خالد التيجاني، إن الحزمة السعودية الإماراتية "تندرج في إطار العلاقات التاريخية بين هذه البلدان والسودان، وستساعد الخرطوم على التعافي والعودة للعب دورها في العالم العربي".

وبين أن هذه الخطة ستجد حتما "تقديرا من الشعب السوداني في المرحلة الانتقالية الحساسة، حيث جاءت دعما إسعافيا لحين تشكل المؤسسات في الدولة..".

إنقاذ واحتضان

من جانبه، قال الخبير في العلاقات الدولية، سالم اليامي، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" - تابعها "اليمن العربي"- إن المساعدات يمكن وصفها بأنها عملية "إنقاذ واحتضان" من جانب الإمارات والسعودية للسودان الذي يمر بمرحلة خطيرة.

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و"ما يميز هذه المساعدة أنها ستذهب للشعب السوداني كي يستفيد منها، كما أنها تقييم رشيد من جانب الدولتين لثقل السودان في الوطن العربي"، وفق اليامي.

ودأبت السعودية والإمارات عل تقديم مساعدات للشعوب في الدول العربية، على غرار مصر والأردن والعراق واليمن، وغيرها من دول العالم.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فإن إجمالي مساعدات دول تحالف دعم الشرعية لليمن، بقيادة السعودية والإمارات، وصل خلال 3 سنوات إلى 17.6 مليار دولار، وفق تقرير نشر في سبتمبر 2018.

وفي يونيو 2018، استضافت مكة قمة رباعية بين السعودية والإمارات والكويت والأردن، أفضت إلى إعلان يقضي بتحصين المملكة الأردنية بحزمة مساعدات اقتصادية من الدول الخليجية، قيمتها 2.5 مليار دولار.