دخول كميات كبيرة من الذهب وتزايد البيع للبنك المركزي 

الخليج 365 :

رصدت (السوداني) بالأمس بعمارة الذهب تكدس أعداد كبيرة من المواطنين لبيع الذهب لفرع بنك السودان بالعمارة. وأشار بعض المنتجين إلى أن البنك لا تتوفر لديه سيولة، لافتين لتساوي سعر الشيك والكاش في الشراء بعد تراجع سعر الدولار والذهب.

وقال شيخ الصاغة محمد تبيدي لـ(السوداني) أمس، إن هنالك حركة بيع غير طبيعية للذهب بكميات كبيرة بعد تراجع السعر وعجز البنك من الشراء نتيجة انعدام الكاش، لافتاً إلى أن جهات حكومية تابعة للنظام السابق كانت تتاجر في الذهب وتحدد السعر مما انعكس على ارتفاعه.

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وكشف أمين الإعلام والناطق الرسمي لشعبة الذهب بعمارة الذهب عبدالمولى القدال لـ(السوداني) أمس، عن حدوث تراجع كبير في الأسعار نتيجة لانخفاض الدولار وتوافد عشرات المواطنين من مختلف الفئات ” مواطنين – تجار- منتجين ” لبيع الذهب المخزن لنافذة بنك السودان بالعمارة خوفاً من الانخفاض أكثر في السعر، نافياً معرفته بإحصاء كمية الذهب المباع للبنك لبيع”مواطنين – معدنيين كميات منه بشكل يومي من قبل ” كما ناشد المجلس العسكري الاستفادة من الكمية التي يتم بيعها للبنك وتوفير السيولة، وأشار إلى أن النظام السابق هو السبب الرئيسي في ارتفاع الدولار وليس التجاركما كان يشار إليهم بأن التجار هم الذين يسيطرون على السوق وتحديد السعر، كاشفاً عن (50%) من الخسارة وتآكل رأس مال التجار بعد الانخفاض الحالي. وناشد القدال المجلس العسكري لمتابعة حركة الذهب وحمايته من التهريب ووضع سياسات واضحة خاصة وأنه من ثروات البلاد، وتوقع استمرار تراجع أسعار الذهب باستمرار تراجع سعر الصرف.

ووصف مدير إحدى الشركات بمجمع الذهب لـ(السوداني) أمس الرؤية الحكومية التي لديها نوافذ شرائية للذهب بالسوق بالضبابية. ولفت لطرح التجار والمعدنين التقليديين للذهب الذي كانوا يخزنونه مما أدى لحدوث زيادة كبيرة في كمية العرض بالسوق نتيجة انخفاض الدولار وانعكاسه مباشرة على انخفاض سعر الذهب. وأوضح أن هنالك إحجاماً في حركة البيع وتوقع تراجع السعر باستمرارالدولار نحو(1,200) جنيه، وقال منذ الانتفاضة ظل الذهب يتأثر بتراجع السعر بشكل يومي ، مبيناً تساوي سعر الذهب بالكاش والشيك نحو (1,650) جنيهاً بدلاًعن (1,800) ليوم أول أمس و(3,5)ألف جنيه قبل الأحداث، مضيفاً أن التغير السياسي الراهن أيضاً له الأثر.

وقال منتج ذهب التقته (السوداني) أمس، إن سعر الذهب تأثر كثيراً بتراجع الدولار وهنالك تكدس كبير من المنتجين أمام نافذة البنك لبيع الذهب، والذي يواجه مشكلة توفير سيولة نقدية لكل المنتجين الذين يبيعون له، وناشد بتوفر السيولة للاستفادة من الذهب لتشجيع المنتجين لمحاربة التهريب.