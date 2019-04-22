رئيس اللجنة السياسية يلتقي دكتور كامل إدريس

التقى الفريق اول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، بالقصر الجمهوري مساء اليوم، بالبروفيسور كامل ادريس أحد الرموز الوطنية المستقلة، وتناول اللقاء الوضع الراهن بالبلاد.

وأوضح البروفيسور كامل ادريس أن اللقاء جاء في إطار المساهمة في حل التباينات التي تشهدها الساحة السياسية بالبلاد، والعمل للوصول إلى مقاربة بين مختلف الأطراف تقود البلاد إلى فترة انتقالية آمنة وسلسة.