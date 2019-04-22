حادث غريب من نوعه مغربي يغتصب سيدة ثم يقطع أذنها في برشلونة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتقلت الشرطة الإسبانية مغربيا اغتصب سيدة برتغالية في برشلونة ثم قام بقطع أذنها وفقا لوسائل إعلام محلية.

وبحسب موقع “بيريوديستا ديجيتال” المحلي فقد استغل الجاني البالغ من العمر 32 عاما، وجود الضحية البالغة من العمر 37 عاما بمفردها ليهاجمها ويغتصبها، ثم لسبب مجهول أقدم على قطع أذنها، في حادث غريب من نوعه.

وأعلنت الشرطة، أمس الأحد، أن المعتقل مهاجر يقيم بشكل غير قانوني في البلاد.

وتمكنت المعتدى عليها من التعرف على المشتبه به من خلال الصور، الأمر الذي ساعد في اعتقاله بشكل سريع، فيما تقبع هي حاليا في مستشفى ببرشلونة.

روسيا اليوم