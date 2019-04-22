- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعتقلت الشرطة الإسبانية مغربيا اغتصب سيدة برتغالية في برشلونة ثم قام بقطع أذنها وفقا لوسائل إعلام محلية.
وبحسب موقع “بيريوديستا ديجيتال” المحلي فقد استغل الجاني البالغ من العمر 32 عاما، وجود الضحية البالغة من العمر 37 عاما بمفردها ليهاجمها ويغتصبها، ثم لسبب مجهول أقدم على قطع أذنها، في حادث غريب من نوعه.
وأعلنت الشرطة، أمس الأحد، أن المعتقل مهاجر يقيم بشكل غير قانوني في البلاد.
وتمكنت المعتدى عليها من التعرف على المشتبه به من خلال الصور، الأمر الذي ساعد في اعتقاله بشكل سريع، فيما تقبع هي حاليا في مستشفى ببرشلونة.
روسيا اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر حادث غريب من نوعه مغربي يغتصب سيدة ثم يقطع أذنها في برشلونة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.