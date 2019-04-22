ﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺰ ﺑود ﻤﺪﻧﻲ وﻣﺨﺎﺑﺰ ﺗﻐﻠﻖ أﺑﻮاﺑﻬﺎ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﺃﻏﻠﻘﺖ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺩ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻭﻻﻳـﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺨﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺒﺰ، ﻭﺃﺭﺟﻌﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺷـﺢ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻟـﻌـﺪﻡ ﺗـﻮﻓـﺮ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ. ﻭﻋﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑﺎﻟﻤﻀﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺰ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺷﻜﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻣﻦ الداخل بالسوق السوداء، ﻭﻁﺎﻟﺒﻮﺍ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ. وبحسب ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ فشهدت ﻮﺩ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﻮﺩﺓ ﻁﻮﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻭﺍﻏـﻼﻕ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ.

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