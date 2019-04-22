أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاثنين الموافق22ابريل 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - 22 أبريل، 2019 الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 22\04\2019م (وقت نشر الخبر ) المادة السابقة وزير جزائري مقرب من بوتفليقة يتعرض للضرب المبرح من قبل متظاهرين المقالة القادمة بعد الدعم السعودي الاماراتي .. بنك السودان المركزي يقرر رفع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية

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