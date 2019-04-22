قيادي من “أنصار الله “يكشف سبب الدعم السعودي الإماراتي للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ترى جماعة أنصار الله ، اليوم الأحد، أن تقديم السعودية والإمارات، ثلاثة مليارات دولار دعماً للسودان.، يهدف إلى استمرار مشاركة الجيش السوداني ضمن قوى التحالف العربي بقيادة السعودية في الحرب باليمن.

وقال وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء وعضو المكتب السياسي لـ”أنصار الله”، ضيف الله الشامي في تغريدة على “تويتر”: “تسعى السعودية والإمارات لامتصاص غضب الشارع السوداني بالأموال والوعود الكاذبة لضمان بقاء التأييد لمشاركة الجيش السوداني في العدوان على اليمن”.

وأضاف “السودان دفع الثمن غاليا مقابل عمالة وارتزاق نظام البشير ولا أعتقد أنه سيلدغ من نفس الجحر مرة أخرى”. المادة السابقة قوات صنعاء تعلن مقتل 45 عسكريا يمنيا و9 ضباط سعوديين المقالة القادمة وزير جزائري مقرب من بوتفليقة يتعرض للضرب المبرح من قبل متظاهرين

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