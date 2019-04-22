قوات صنعاء تعلن مقتل 45 عسكريا يمنيا و9 ضباط سعوديين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، مقتل 54 عسكريا يمنيا وسعوديا، بينهم تسعة ضباط سعوديين إثر قصف تجمعات لهم، ليل أمس السبت، بصاروخ باليستي في معسكر قبالة جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال العميد سريع، في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، اليوم الأحد 21 أبريل / نيسان: “مصرع 9 ضباط سعوديين و45 مرتزقا يمنيا بحسب الإحصائيات الأولية إثر استهداف تجمعات لهم بصاروخ بدر البالستي، ليل أمس، في منطقة الطوال بجيزان وجرح العشرات، وتسبب في إرباك كبيرة في صفوفهم إثر الضربة”.

وتابع: “لم يعد هناك مكان آمن لقوى الغزو والاحتلال ومرتزقتهم بعد اليوم، والقادم أعظم”.

وأعلنت جماعة أنصار الله ، فجر اليوم، إطلاق صاروخ باليستي نوع بدر إف على تجمعات للجيش اليمني في معسكر الاستقبال غرب الطوال قبالة جيزان.