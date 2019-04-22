العراق…القوات الأمريكية تنشئ مهبطا للمروحيات يمكنها مراقبة الحدود مع سوريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أنهت القوات الأمريكية المتواجدة في العراق إنشاء أول مهبط خاص بالطائرات السمتية (المروحيات) على أراضيه.

وبين مصدر في حكومة محافظة الأنبار المحلية، من خلال تصريح صحفي، أن القوات الأمريكية أكملت إنشاء المهبط، في منطقة واقعة غربي الأنبار في قضاء الرطبة، وفقاً لموقع “قناة الإباء”.

وأوضح المصدر أن إنشاء المهبط، يعتبر عملية هي الأولى من نوعها للقوات الأمريكية في المحافظة، مؤكداً ان المسؤولين الأمنيين العراقيين، ليس لديهم أي معلومات عن الأسباب التي دفعت القوات الأمريكية لإنشائه.

وتابع المصدر أن هذا المهبط للمروحيات، سيمكن القوات الأمريكية من مراقبة الصحراء الغربية للعراق بكاملها، وصولاً إلى الحدود العراقية السورية.

وأشار المصدر أنه من الصعب معرفة أية معلومة عن المهبط، وذلك بسبب الحماية الأمريكية الشديدة التي يخضع لها، والتي لم تدلي بأي تصريح أو خبر عنه.