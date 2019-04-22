كباشي: قمة أفريقية بالقاهرة الثلاثاء لبحث الوضع في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي إن قمة أفريقية ستعقد في مصر غدا الثلاثاء لبحث الوضع في السودان، بينما قرّر تحالف قوى الحرية والتغيير تعليق التفاوض مع المجلس واتهمه بأنه امتداد للنظام المعزول.

وأكد كباشي أن المجلس العسكري شرح لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي خلال زيارته الأخيرة للسودان أن ما تم ليس انقلابا بل انحيازا إلى الشعب، مشيرا إلى أن هناك الكثير من نقاط الاتفاق مع القوى السياسية السودانية، وأن المجلس يأمل تجاوز نقاط الاختلاف.وأجرى رئيس المفوضية مشاورات مكثفة مع المجلس العسكري وعدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأعرب بيان صادر عن مفوضية الاتحاد عن تضامنه مع الشعب السوداني ودعمه من أجل الديمقراطية والحكم الرشيد، وحث جميع الأطراف السودانية على الاتفاق على نقل السلطة إلى قيادة مدنية متوافق عليها، مؤكدا الحاجة إلى بذل جهود متواصلة للنهوض بالسلام في السودان، وتعزيز المصالحة بين جميع مكوناته.

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وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي أمهل يوم 15 أبريل الجاري المجلس العسكري 15 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، أو سيتم تعليق عضوية السودان في الاتحاد، وذلك بعد عزل الجيش يوم 11 من الشهر الجاري الرئيس عمر البشير تحت ضغط احتجاجات شعبية متصاعدة مطالبة برحيل نظامه.