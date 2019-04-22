المجلس العسكري يضع ضوابط لانسياب الوقود بالولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت اللجنة الاقتصادية للمجلس العسكري الانتقالي عن توفر الوقود في جميع أنحاء البلاد، ووضعت ضوابط لاستلامه وترحيله وانسيابه إلى جميع الولايات حتى لاتتأثر حركة الإنتاج وكذلك منعاً للتهريب وتسرب المواد البترولية.

وطلبت اللجنة من العاملين (أفراداً ومؤسسات) في مجالات الزارعة والتعدين ومختلف مجالات الإنتاج التي تحتاج إلى نقل وترحيل وقود خارج المدن الرئيسة، ضرورة الحصول على التصاديق اللازمة من الغرف الأمنية والاقتصادية التابعة للولايات.

وأوضحت أن التصاديق والإجراءات اللازمة هدفها عدم تأثر انسياب الوقود اللازم لتحريك عجلة الإنتاج ومنعاً للتهريب وتسرب المواد البترولية.

الشروق