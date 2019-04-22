- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
أكد القيادي الإسلامي د. قطبي المهدي أن المؤتمر الوطني سياسياً انتهى تماماً، ولن يستطيع أن يأخذ مكانته في المستقبل القريب على الإطلاق، لأنه فشل حتى في الدفاع عن نفسه، وقال إن عناصره في حالة ضياع، وأضاف “هم الآن ببحثوا في طريقة يحيوا بها اتجاهم السياسي”.
وجزم قطبي حسب صحيفة آخر لحظة بأن الحركة الإسلامية لم تكن متحمسة لحماية النظام وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقال إن البشير كان يدير الحزب بمسرح الرجل الواحد، وأكد أن ثورة الشباب ابتعدت عن المشهد وظهرت أحزاب السلطة.
كانت هذه تفاصيل خبر قطبي: الحركة الإسلامية لم تكن متحمسة لحماية نظام البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.