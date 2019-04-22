قطبي: الحركة الإسلامية لم تكن متحمسة لحماية نظام البشير

الخليج 365:

أكد القيادي الإسلامي د. قطبي المهدي أن المؤتمر الوطني سياسياً انتهى تماماً، ولن يستطيع أن يأخذ مكانته في المستقبل القريب على الإطلاق، لأنه فشل حتى في الدفاع عن نفسه، وقال إن عناصره في حالة ضياع، وأضاف “هم الآن ببحثوا في طريقة يحيوا بها اتجاهم السياسي”.

وجزم قطبي حسب صحيفة آخر لحظة بأن الحركة الإسلامية لم تكن متحمسة لحماية النظام وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقال إن البشير كان يدير الحزب بمسرح الرجل الواحد، وأكد أن ثورة الشباب ابتعدت عن المشهد وظهرت أحزاب السلطة.