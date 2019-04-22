الارهاب: تتعدد الوجوه والحقيقة واحدة .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صباح حزين أطل علي الإنسانية يوم امس الاحد وكانت سيريلانكا هذه المرة ميدانا للارهاب الحاقد الذي لايمكن أن تتفق الإنسانية معه ولايوجد شخص حر قي هذا العالم يمكن ان يقبل بالاستهداف الذي يتعرض له الأبرياء بغض النظر عن دينهم أو مناطقهم او موقفهم السياسي فالارهاب يبقي مرفوضا ولا يتفق معه اي منصف في هذا العالم .

ثمانية تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق وموقع أمني في العاصمة كولومبو الاحد خلال الاحتفال بعيد الفصح ولاحقا فككت السلطات عبوة ناسفة كانت مزروعة علي طريق مطار كولمبو الدولي من وسط المدينة .

الأنباء افادت ان حصيلة سلسلة الانفجارات التي ضربت سريلانكا أدت إلى مقتل مئتان وتسعون شخصا وإصابة قرابة الخمسمائة من المحتفلين بعيد الفصح بحسب اخر إحصاءات الحكومة في كولومبو ، وافادت الأنباء أن من بين الضحايا اجانب ، وهناك توقعات بازدياد عدد الموتي نسبة لكون بعض الجرحي في وضع صحي حرج .

ولابد من القول هنا ان الضحايا الذين استهدفهم الإرهاب جبهة واحدة فالقتلة الذين ضربوا مسيحيي سيريلانكا صباح الأحد واسقطوا عشرات الأبرياء قتلى ومئات الجرحي هم أنفسهم الإرهابيون الحاقدون الذين ضربوا المسلمين واستهدفوا المسجدين في صلاة الجمعة بنيوزيلندا .

الارهاب واحد والضحايا المسيحيين الذين يتعبدون الى الله وضربهم القتلة صباح الأحد في سريلانكا هم نفسهم الذين سقطوا بنيران العنصري الحاقد والارهابي الذي أطلق عليهم النار وهم يصلون الى الله تعالى في بيت من بيوته بنيوزلندا ، وليعلم العالم أجمع أن الإرهاب لادين له وفعله مستنكر ومدان من جميع محبي الحرية والعدالة ، وليعلم المشوش عليهم في الغرب ممن يخافون من الصورة الخاطئة المرسومة في أذهانهم عن الإسلام والمسلمين ليعلم هؤلاء أن الإسلام برئ من أفعال هؤلاء المجرمين الذين يقتلون الأبرياء باسم الإسلام وهم ليسوا منه في شيئ، وليعلم هؤلاء المشوش عليهم أن الاديان جميعها بريئة من الإرهاب وان الإرهابيين وان انتسبوا إليها وادعوا أنهم باسمها يأتون بافعالهم الإرهابية فهم كاذبون والأديان جميعها مصدرها واحد فهي نازلة من عند الواحد ولايمكن وصفها بالإرهاب فالارهاب لادين له ، وكما قلنا إن قاتل المسلمين الأبرياء في نيوزلندا لاعلاقة له بسماحة المسيحية وقاتل المسيحيين الأبرياء في سيريلانكا لاعلاقة له بالإسلام فجميع الإرهابيين ملة واحدة يجمعهم الإرهاب لا الدين.