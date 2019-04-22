سرقات منظمة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ما من يوم يمر الا وتتكشف للناس خفايا التبديد للمال العام الذي ظلت العصابة الحاكمة في النظام المندحر تسرق به المال العام وتفاقم أزمات البلد وتفتعل الندرة فيعاني الناس كل فترة من المشاكل الاقتصادية والواقع أن سوء تصرف النظام الحاكم واستمرار الاعتداء على المال العام احد أهم أسباب هذه الحالة المزرية التي تمر بها بلادنا يوما بعد يوم ويدفع المواطن المسكين ثمن جشع الحكام ولصوصيتهم .

وفي باب اكتشاف السرقات المنظمة التي كان يضطلع بها النظام المقبور وكيانه السياسي الذي ظل يرضع من ثدي الدولة وينشئ عشرات المؤسسات والمنظمات ويغدق عليها في الصرف من الخزينة العامة في مخالفات كبري لقواعد العدالة والانصاف والخوف من الله تعالي ، في هذا الباب نقرأ الخبر التالي :

ﺃﺻﺪﺭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻗـﺮﺍﺭﺍً ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ 32 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ، ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍنيين ، ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺍﻟﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﻘـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗــﻢ، ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ، ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺳـﻼﻣـﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻻﻳﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ، ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺷﺮﺍﻉ ﺍﻷﻣـﻞ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻁﻊ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﻔﻈﺔ ﻭﺍﻟـﺪﻋـﺎﺓ، ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ، ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺎﺭﻓﻴﻦ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻭﺧﺎﻁﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ بحسب صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ بتاريخ 15 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019م، البنوك بفك الصرف ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.

هل من سرقة منظمة اكبر من هذه ؟ كيف ينشئ حزب المؤتمر الوطني اكثر من ثلاثين واجهة في ولاية الخرطوم ويدعمها من المال العام ويوجهها لخدمة مشروعه السياسي وخط الحزب الذي ظل يستفرد بخيرات البلد ويستأثر بمواردها ويوزعها يمنة ويسرة على منسوبيه من أفراد ومؤسسات في سرقات علنية وعمل غير اخلاقي وحسنا فعلت السلطات بايقاف حسابات هذه المؤسسات ، وحسنا فعلت باعلانها اسماء هذه الجهات ليعلم الكثيرون مدى الفساد الذي ظلت الطغمة الحاكمة تمارسه باسم الدين وحماية البلد وانقاذها وفي الواقع هي التي تسببت في ضياع البلد والضغط على الجماهير حتي أصبح صعبا على الناس الحصول على ضروريات الحياة من غذاء ودواء ، ولو أن السلطات كثفت جهودها ودققت في بحثها لوجدت مؤسسات اخرى متورطة في تبديد المال العام وعليها أن تسارع الى إغلاقها ايقافا لهذه السرقات المنظمة وتقديم اللصوص الى العدالة .