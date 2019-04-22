البشير يستحق الاعدام

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في الأيام الماضية راجت اخبار عن ضبط مبالغ مالية محلية وأجنبية بمقر إقامة الرئيس المخلوع والذي مافتئ يردد دوما ان السودان بلد مستهدف وان أبناءه لو التفوا حول الوطن وعملوا من أجل رفعته لما احتاجوا الى أي جهة تدعمهم لان موارد بلادنا كبيرة ولانحتاج الا لاستغلالها بشكل جيد ومدروس وان يتوقف المتلاعبون في المال العام والمضاربون في العملات أن يتوقفوا عن جشعهم ويخافوا الله في هذا الشعب الصابر ، وهذا القول الذي ظل الرئيس المخلوع يردده لا خلاف عليه البتة فبلادنا من أغنى البلدان لكن الفساد هو أس الداء واساس البلاء ونستغرب كيف يتجرأ الرئيس المخلوع على الكذب الى هذه الدرجة وهو يعلن كثيرا عن اهتمامه الشخصي بمحاربة الفساد والمفسدين وعزمه على محاكمة اي فاسد ويقول الناس له قبل سقوطه ان الفساد الحقيقي ينطلق من بيتك فاشقاءك وزوجتك متهمون بأنهم مفسدون بشكل كبير ، والان وقد سقط حكمك يا بشير وارانا الله فيك يوما تمنيناه والحمد لله الذي حقق امانينا ورايناك تسقط ، نقول لك يا بشير هاهي الاخبار التي كانت بالأمس غير مؤكدة قد تأكدت اليوم بشكل تام على لسان السيد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان أن أموالا ضبطت في مقر اقامتك وحددها بسبعة مليون يورو وثلاثمائة وخمسون الف دولار إضافة إلى خمسة مليار جنيه سوداني ونتساءل كيف كان شعور الطاغية المعزول وهو يرى السلطات تصبط هذه المبالغ بداره ؟ كيف ينظر الآن الى نفسه والعالم أجمع والسودانيون بشكل خاص قد وجدوا المستمسك الواضح على فساده وكذبه وعدم خجله وهو الذي وقع يوما على اعدام بعض المواطنين بتهمة حيازة النقد الأجنبي وكان هؤلاء الضحايا أصحاب حق وهذه الأموال تخصهم فكيف وهو الان يخزن هذه المبالغ الطائلة التي سرقها من المال العام ولن يستطيع القول إنها ملك له ؟ الا يستحق هذا المجرم الكاذب الاعدام كما اعدم من قبل مجدي جرجس واركانجلو وزملاءهم ؟ نعم يستحق الطاغية الاعدام ، اما هذه المليارات الخمس من الجنيهات التي ضبطت في سكنه فيكفي أن تتم محاكمته عليها بمرسوم الطوارئ السادس الذي وقعه بنفسه وقضى بحظر تخزين الشخص العادي اكثر من مليار جنيه والشخص الاعتباري لايزيد عن الخمسة مليارات والمخلوع كشخص طبيعي يفترض أن لايزيد عن المليار جنيه مع أنه بحسب الوضع العادي لن يستطيع من حر ماله تخزين المليار جنيه ويلزم أن تتم مساءلته عنه فكيف ان كان قد نهب من المال العام هذا المبلغ الكبير وخزنه في داره ؟ الا يستحق هذا الفاسد المدعي كذبا محاربته الفساد الا يستحق المحاكمة والحكم بالاعدام ؟

لو ان هناك أكثر من عقوبة الاعدام لاستخفها الطاغية وهذا في هذه المخالفة فقط فكيف بغيرها من المخالفات الكثيرة جدا في صحيفة اعمال البشير السوداء ؟.