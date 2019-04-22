المسماري: الجيش الليبي يخوض معارك طاحنة مع الإرهابيين على أطراف طرابلس

لفت المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إلى أن "الجيش الليبي يخوض معارك طاحنة مع الإرهابيين على أطراف طرابلس"، مشيراً إلى أن "معارك كر وفر مع الميليشيات في منطقة العزيزية".
وفي مؤتمر صحفي له، أشار المسماري إلى أن "الجيش دمر عشرات الأهداف للميليشيات في أطراف طرابلس بدعم من الطيران"، لافتاً إلى أن "الميليشيات تخزن السلاح والمعدات العسكرية في المناطق السكانية بطرابلس".
وفي 4 نيسان، أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس والتي قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقررا الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.
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