البرهان يشجب الظواهر السالبة التي تنتهك هيبة الدولة وتسئ للمحتجين مثل قفل الطرق والتعدي على الأفراد ويقول: لن نفرط في الأمن

جدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي حرص المجلس على إشراك كل القوى السياسية في المشاورات الخاصة بتكوين الحكومة الانتقالية والعبور الآمن بالسودان لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخه .

وشدد على أهمية تماسك القوات المسلحة ووحدتها واستكمال دورها الوطني والأخلاقي والوفاء بالتزامها كضامن لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية .

جاء ذلك في اللقاء التنويري الذي أنعقد بوزارة الدفاع للضباط برتبة العقيد فما فوق، بحضور السادة رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة ونوابهم ومساعديهم .

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وإبان سيادته أن المجلس يتعاطى مع مختلف الموضوعات المطروحة على الساحة بالحكمة والصبر، ودعا الأحزاب السياسية إلى التحلي بروح المسئولية الوطنية وعدم الانسياق وراء دعوات التجريم والإقصاء والعزل، مبيناً أن القانون كفيل بمعالجة كل القضايا المتعلقة بالفساد واسترداد حقوق المواطن ومعاقبة المفسدين .

كما شجب الظواهر السالبة التي تنتهك هيبة الدولة وتسئ للمحتجين مثل قفل الطرق والتعدي على الأفراد والتفتيش دون سلطة مخولة، وقال أن الأمور لن تسير على هذا المنوال وإن الأمن هو مسؤولية الدولة ولن تفرط فيه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)