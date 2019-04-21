بخاخة لعلاج اضطراب تعاطي المواد الأفيونية في أمريكا

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تسويق شركة تيفا المحدودة للأدوية لبخاخة للأنف لعلاج اضطراب تعاطي المواد الأفيونية التي ينجم عن تلقي جرعة زائدة من الأفيون، وفقا للعين الإخبارية.

ويؤدي الإفراط في تعاطي أشباه الأفيونات مثل المورفين والهيروين والترامادول إلى الإصابة بالتسمم وفقدان الوعي.

وكانت الإدارة أعطت الشركة موافقة مبدئية على البخاخة في يونيو/حزيران الماضي.

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وأوضحت الإدارة، في بيان، الجمعة، أن هذه أول موافقة تمنحها لنسخة مكافئة من بخاخة أنف تحتوي على دواء نالوكسون ليستخدمها أفراد من العامة لم يحصلوا على تدريب طبي.

وذكرت أن نحو 400 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب جرعة زائدة من الأفيون بين عامي 1999 و2017 في الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن بيانات للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان تقرير المخدرات العالمي، الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في 2017، حذر من أن المواد الأفيونية كانت أكثر أنواع العقاقير ضررا، وتسببت في 70% من الآثار الصحية السلبية المرتبطة باضطرابات تعاطي المخدرات في جميع أنحاء العالم.