البرهان يدعو الأحزاب إلى التحلي بالمسئولية ويحذر من انتهاك هيبة الدولة

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق أول عبدالفتاح البرهان؛ أن المجلس يتعاطى مع الاوضاع في الساحة السياسية بالحكمة والصبر؛ داعيا الأحزاب إلى التحلي بروح المسئوولية الوطنية وعدم الانسياق وراء دعوات التجريم والإقصاء والعزل.

وحذر البرهان في تنويرلضباط برتبة عميد فما فوق؛ بوزارة الدفاع اليوم الاحد من ما اسماه انتهاك هيبة الدولة باغلاق الطرق والتعدي على الافراد التفتيش دون سلطة مخولة؛ وقال أن الأمور لن تسير على هذا المنوال وإن الأمن هو مسؤولية الدولة ولن تفرط فيه.

وأشار إلى أن القانون كفيل بمعالجة كل القضايا المتعلقة بالفساد واسترداد حقوق المواطن ومعاقبة المفسدين

وحضر التنوير رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة ونوابهم ومساعديهم.