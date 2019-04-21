113 مليون دولار في منزل الرئيس المعزول عمر البشير

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، الأحد، العثور في منزل الرئيس السابق عمر البشير، على مبلغ نقدي بثلاث عملات بأكثر من 113 مليون دولار.

وقال البرهان، إن "فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، فتش بيت رئيس الجمهورية السابق ووجد 7 ملايين يورو، إضافةً إلى 350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)".

ومن جهته، طلب النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد، من السلطات تسجيل جميع ممتلكات المسؤولين في النظام السابق، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

كما طلب منهم وقف طلبات نقل ملكية ممتلكات مسؤولين سابقين في النظام وأفراد عائلاتهم.