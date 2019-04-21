التاريخ: 21-أبريل-2019 فى : أخبار 219 مشاهدة أوضح البروفيسور محمد حسين أبو صالح بأنه آن الأوان للجيل الكبير أن ينحى عن الساحة وتركها للشباب حيث قال:( الناس الكبار ديل حقو يسلموها للشباب أحسن مننا) Advertisements وأضاف أبو صالح خلال ندوة هيئة علماء السودان حول الثورة (أن الشباب عندما قالوا تسقط بس يجيك قرف من عمايلنا) ، مضيفاً (ما ممكن زول مولود سنة 34 يحكم لي ناس مولودين في الفين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : بروفيسور في ندوة هيئة علماء السودان يصف حكم الكبار (بالقرف) ويطالبهم بتسليم السلطة للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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