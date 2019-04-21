أمر طوارئ بحل اللجان الشعبية ومنسقياتها بالخرطوم

أصدر الفريق الركن مرتضى عبدالله وراق والي ولاية الخرطوم،أمر الطوارئ رقم(1) لسنة 2019 والذي تم بموجبه حل جميع اللجان الشعبية ومنسقياتها على مستوى ولاية الخرطوم، وذلك استناداً على بيان المجلس العسكري الانتقالي مقروءاً مع المادة(5) (هـ) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م.

وقد وجه القرار بحسب الصيحة الآن – بحصر جميع الأصول الثابتة والمنقولة والأختام الخاصة باللجان الشعبية وحجزها والتحفظ عليها والحجز على جميع الحسابات المصرفية والأموال المودعة فيها سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية باسم اللجان الشعبية وعدم التصرف فيها.

كما وجه القرار أمين عام الحكومة والمديرين التنفيذيين بالمحليات وكافة الجهات المختصة بالولاية العمل الفوري على تنفيذ هذا الأمر من تأريخ التوقيع عليه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)