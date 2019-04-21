جنون الثورة !!

*ولكل ثورة في بدايتها جنونها..

*سواءً كانت شعبيةً…أم عسكرية ؛ تُسمى – كذباً – ثورة..

*وجنون الثورة الفرنسية أدى إلى تهاوي رؤوس عديدة من على منصة المقصلة..

*وثورة روسيا البلشفية كان جنونها مجنوناً..

*ولم يسلم من جنونها هذا حتى أطفال القيصر الذين أُعدموا معه رمياً بالرصاص..

*وثورة يوليو المصرية أكلت أبيها…وبنيها……ومصر..

*وفي بلادنا هنا يبدأ أي انقلاب – يُطلق عليه اسم ثورة مجازاً – بجنونٍ مخيف..

*وجنون (مايو) دفع بها إلى التأميم…والتطهير…والمصادرة..

*ثم بعد أن تعقلت – وعاد إليها بعض رشدها – تراجعت عن ذلكم الجنون كله..

*و(الإنقاذ) كان جنونها فريداً من نوعه..

*فهي أحالت ثلثي العاملين بالدولة إلى الصالح العام…لأغراض التمكين الثوري..

*واستعدت أقوى دولتين في العالم…دونما سبب..

*وطفقت في تجريب نظريات سياسية – واقتصادية – لم يسمع بها العالم من قبل..

*وشرعت فيما سمته (إعادة صياغة الإنسان السوداني)..

*وأحلت قتل النفس في وقفة يوم عيد رمضان ؛ دون محاكمات…ولا إنسانيات..

*وأعدمت نفراً في حر مالهم ؛ باسم الدين…والثورة..

*فكان جنوناً ثورياً دموياً ؛ فضلاً عن شذوذه…وشبقه…وهياجه…و غرابته..

*والآن تعيش بلادنا أجواء جنون ثوري شعبي..

*وهو جنون لذيذ رغم انبثاقه من بين الدماء…وركام الأحزان…ورحم المعاناة..

*وتحفه ثوريات انتهازية ألذ…تريد ركوب الموجة..

*فقد طمع في نصيبٍ من كيكتها بعض الذين أكلوا من كيكة الإنقاذ إلى حد التخمة..

*وأتى مهرولاً من الخارج نفر ممن لم يكتووا بنار الداخل..

*ويحملون بين جوانحهم طموحاً ذا سقف أعلى…وهو رئاسة الوزراء (حتة واحدة)..

*ونفض بعض كسالى الأحزاب ثياب النوم من على أجسامهم..

*وارتدوا – على عجل – ثياب الثورية ليلحقوا بالركب ؛ فقد (جاءتهم باردة)..

*ولكن ما يهمنا هنا ثورة الشعب اللذيذة…الأصيلة..

*ويكفي أن ميدان القيادة صار جامعةً لتعليم الشعوب المقهورة أدب الثورات..

*ثم ؛ أدب التكاتف…والتلاحم…والتراحم..

*ولكنا نخشى أن يؤدي التمادي في الأشواق الثورية إلى أن يصير جنونها مؤلماً..

*وشتان ما بين ألم اللذة…ولذة الألم…وبين الألم عقب لذة..

*فجنون الثورة يأخذ بخناق المجلس العسكري الانتقالي حتى ليوشك أن يخنقه..

*ومعلوم أن حياة الثورة من حياة هذا المجلس..

*فإن مات ماتت…وتنقض على الجميع (ثورة مضادة) تتربص بهم هذه الأيام..

*ولعلمنا بأدوات هذه الثورة طالبنا بتعطيل بعضها..

*طالبنا بإعفاء مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون فوراً…محمد حاتم سليمان (الدباب)..

*فاستجاب المجلس العسكري مشكوراً…في اليوم ذاته..

*ثم في اليوم التالي طالبنا بترحيل الرئيس المخلوع إلى (كوبر)…بأعجل ما يمكن..

*فهو محور الحراك المضاد…وتحت يده مالٌ لا حصر له..

*فاستجاب المجلس أيضاً في اليوم نفسه…فهو يستمع إلى النصائح المنطقية الهادئة..

*ولكن دعونا لا نرهقه من أمره عسرا…فتتعسر..

*ولنُبق على جنون ثورتنا لذيذا !!.

صلاح الدين عووضة

صحيفة الإنتباهة