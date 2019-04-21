الهلال يتأهب لنزال الليتوال بتمرين تكتيكي صباحي

أجرى فريق الهلال صباح اليوم الأحد مرانه الرئيسي لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي مساء الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الكونفدرالية الافريقية، وحرص الجهاز الفني بقيادة المدير الفني التونسي نبيل الكوكي على إجراء المران الرئيسي خلال الفترة الصباحية لمضاعفة الأعمال البدنية والفنية التكتيكية لعناصر الأزرق ومن ثم منحهم الراحة الكافية قبل أداء المران الختامي عصر غد الاثنين بملعب المباراة، وإشتمل تمرين الهلال الرئيسي على تنفيذ سلسلة من التمارين التكتيكية القوية التي ركز خلالها الإطار الفني على تلافي السلبيات والعمل على تصحيح الأخطاء التكتيكية داخل المستطيل الأخضر في حين أبدى الكوكي إهتمام كبير بتجهيز بعض اللاعبين بالصورة المطلوبة وفي هذا الصدد كان للمدرب وجهة نظر خاصة بفلسفته للمباراة؛ بينما تدرب حراس المرمى تحت إشراف مدرب الحراس الوطني ياسر كجيك الذي نوع التدريبات للثلاثي من خلال استخدام الشواخص والعلامات في تجهيز حماة العرين الأزرق؛ واختتم تمرين الهلال الصباحي بتقسيمة قوية بين المرشح والمرابط شهدت تنافس قوي بين اللاعبين وتسجيل جملة من الأهداف حيث إطمان المدير الفني التونسي نبيل الكوكي على جاهزية توليفته الأساسية التي سيلعب بها مباراة الثلاثاء.

هذا وسينتقل فريق الهلال مباشرة لملعب السويس التابع للجيش والذي سيحتضن مباراة النجم؛ حيث سيتدرب به الهلال مساء الغد، ويترقب الزمالك المصري معرفة الفريق الذي سيواجهه في الدور نصف النهائي سواء الهلال بطل الدوري السوداني أو النجم الساحلي التونسي بطل العرب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)