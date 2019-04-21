“الائتلاف الإصلاحي” يدفع بمبادرة للفترة الانتقالية

سلم الأمين العام لمجلس الائتلاف الإصلاحي والتنمية، د جمال الطاهر، يوم الأحد، عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، مبادرة مكتوبة من المجلس تحتوي على مطالب بفترة انتقالية.

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وأشار الطاهر بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى دور القوات المسلحة في الوفاء بوعدها، والتزامها بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.

وامتدح الأمين العام للائتلاف دور المجلس العسكري الانتقالي في حفظ البلاد وأمنها واستقرارها، وأبان الطاهر أن مجلس الائتلاف قدم رؤية تتعلق بكيفية العمل، خاصة الأجهزة القضائية والتنفيذية والسياسية حتى تخرج البلاد من هذه المرحلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)