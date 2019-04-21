التاريخ: 21-أبريل-2019
214 مشاهدة
أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن مبادرة تقودها جمهورية مصر العربية مع دول الجوار للحيلولة دون وضع السودان في قوائم حظر الاتحاد الإفريقي. وشكر في حوار تلفزيوني أجراه معه التلفزيون القومي يوم الأحد الاتحاد الإفريقي لتفاعله مع المجلس، كاشفاً عن وجود رئيس مفوضية الاتحاد الإفرقي موسى فكي بالخرطوم للتأكد من أن الأمور تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث ليس انقلاباً وإنما استجابة لرغبة الجماهير.
وثمن البرهان بحسب سونا – الدور المصري في هذا الخصوص، مبيناً أن المملكة العربية السعودية تعمل أيضاً معهم للخروج بأقل خسائر من قانون الاتحاد الإفريقي الذي يمنع الانقلابات، وثمن البرهان موقف روسيا واعترافها بالمجلس العسكري، وقال إن المجلس العسكري تلقى اتصالات ورسائل كثيرة من دول الجوار والدولة الفاعلة وهي متفهمة لما يجري في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يكشف عن مبادرة مصرية للتوسط بين السودان والاتحاد الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.