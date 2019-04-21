أبرزها "متعددة الديانات".. 5 معلومات هامة تعرفها لأول مرة عن "سريلانكا"

سلسلة من التفجيرات شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو، صباح الغد الأحد، استهدفت عددا من الكنائس، وجاء هذا بالتزامن مع عيد القيامة مما أسفر عن مقتل 156 شخصا، بينهم 35 شخصا يحملون جنسيات أخرى، وفقا لتقارير وكالات الأنباء العالمية.

سريلانكا وموقعها الاستراتيجي

وتعد سريلانكا أحد دول جنوب آسيا، حيث تقع فى جنوب شبه جزيرة القارة الهندية، وكان موقعها الاستراتيجى السبب الرئيسى فى الدور الهام خلال فترة طريق الحرير، وحتى الحرب العالمية الثانية، حيث استخدمها قوات الحلفاء كقاعدة عسكرية لهم، لمجابهة اليابان، والتى كانت أحد أهم أعضاء قوات المحور.

"التجارة".. أساس تعامل العرب مع سريلانكا

تعامل معها العرب بصورة مباشرة عبر التجارة، حيث كانوا على صلة بالمنطقة حتى قبل ظهور الإسلام، وكانوا يسمونها سرنديب، التي تعنى جزيرة السكنى بين الأسود.

سريلانكا.. دولة متعددة الديانات والأعراق

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تعد سريلانكا أحد أهم معاقل الديانة البوذية، حيث يسيطر البوذيون على 70% من السكان، إلا أنها تعد دولة متعددة الأديان، حيث يحتل الهندوس 12% من سكانها، و10% من المسلمين، 7% من المسيحيين.

كما أن سريلانكا تعد دولة متعددة الأعراق، حيث يشكل العرق السنهالى حوالى 75% من السكان، أما التاميل فيشكلون 11% من السكان، وبالتالى كانت اللغات الرسمية هى اللغة السنهاية، والتاميلية.

سريلانكا تشتهر بإنتاج وتصدير الشاي

وتشتهر الجزيرة بإنتاج وتصدير الشاي والبن والمطاط وجوز الهند، إلا أنها انتقلت إلى الاقتصاد الصناعى الحديث، حيث يتمتع سكانها بأعلى معدل دخل للفرد فى منطقة جنوب آسيا.

سريلانكا تتميز بجمال طبيعتها

تشتهر سريلانكا بجمال طبيعتها المتمثل في الغابات الاستوائية والشواطئ والمناظر الطبيعية وبتنوعها الحيوي، فضلا عن التراث الثقافي الثري، الذي جعلها مقصدا سياحيا عالميا شهيرا.