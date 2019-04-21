تعرف على مزايا هواتف أيفون المقبلة

قال "مينج تشي كو"، أحد كبار محللي شركة أبل، إنه من المحتمل أن يركز الجيل القادم من أجهزة الأيفون على مزايا كثيرة لجذب العملاء.

وقال "كو" للعملاء إن شركة أبل تستكشف على الأرجح عددًا من ميزات الأجهزة الجديدة المتمحورة حول الكاميرا لهواتفها الثلاثة القادمة.

ووفقا لموقع 9to5Mac، فتشمل هذه التغييرات ترقية الكاميرات الأمامية بدقة من 7 إلى 12 ميجا بكسل، وكذلك اعتماد إعداد الكاميرا المزدوج فى الجيل المقبل من طراز XR من أيفون بأسعار معقولة.

والأهم من ذلك يبدو أن توقعات "كو" الأخيرة تؤكد أيضًا تقريرًا صادرًا عن بلومبرج فى يناير الماضى، والذى قال إن شركة أبل تخطط لتضمين عدسة ثلاثية ونظام كاميرا أمامى واسع النطاق فى كلٍ من طرازيها مقاس 5.8 بوصة و6.5 بوصة.

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وستزود الهواتف بثلاث عدسات بزاوية عريضة منفصلة، والتى تسمح للهاتف بالتقاط مساحة أكبر بكثير فى الكاميرا مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى.

ولمواجهة آثار انتفاخ كاميرا الهاتف قد يتم أيضًا تغليف الهواتف الجديدة بطبقة سوداء للمساعدة على دمجها بسهولة أكبر مع تصميم الهاتف.

في حين ذكرت الشائعات السابقة أن النماذج الجديدة قد تلغي منفذ الإضاءة الشحن المثير للجدل قال "كو" إن أبل ستحتفظ على الأرجح بهذه الميزة.