الإعلان عن زواج خيري برعاية (حميدتي) يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشعل مواقع التواصل الإجتماعي الإعلان الذي نشر من قبل أحد الثوار يعلن من خلاله عن مشروع زواج خيري، يرعاه نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حامد دقلو (حميدتي) .

الإعلان كان يدعو الثوار الذين يرغبون في الزواج من كنداكات إلى الإسراع في تسجيل أسمائهم عند المسؤول عن هذا الأمر، الإعلان كان حديث الساعة عند الكثير من الشباب والفتيات وحتى في المجالس العامة .

ورغم بعض المشككين في صحة هذا الأمر إلا أن هناك أعداداً مقدرة أشادت بالفكرة ومنظمها وراعيها، خاصة وأن مشكلة الزواج مشكلة يعاني منها أغلب الشباب نسبة للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حسب ماورد في صحيفة آخر لحظة.