البرهان: المجلس العسكري تلقى اتصالات ورسائل كثيرة من دول الجوار والدولة الفاعلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن مبادرة تقودها جمهورية مصر العربية مع دول الجوار للحيلولة دون وضع السودان في قوائم حظر الاتحاد الإفريقي. وشكر في حوار تلفزيوني أجراه معه التلفزيون القومي يوم الأحد الاتحاد الإفريقي لتفاعله مع المجلس، كاشفاً عن وجود رئيس مفوضية الاتحاد الإفرقي موسى فكي بالخرطوم للتأكد من أن الأمور تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث ليس انقلاباً وإنما استجابة لرغبة الجماهير.

وثمن البرهان بحسب سونا – الدور المصري في هذا الخصوص، مبيناً أن المملكة العربية السعودية تعمل أيضاً معهم للخروج بأقل خسائر من قانون الاتحاد الإفريقي الذي يمنع الانقلابات، وثمن البرهان موقف روسيا واعترافها بالمجلس العسكري، وقال إن المجلس العسكري تلقى اتصالات ورسائل كثيرة من دول الجوار والدولة الفاعلة وهي متفهمة لما يجري في السودان.