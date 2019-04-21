الاتحاد الأفريقي: يؤكد وقفه مع السودان لتشكيل حكومة مدنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب الاتحاد الأفريقي، الأحد، عن استعداده للعمل مع السودان خلال المرحلة الحالية، للتوافق المطلوب الذي يسمح بفترة انتقالية آمنة، وحكومة مدنية تهيء المناخ لانتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، بالخرطوم، وفق بيان للمجلس العسكري.

وأشار فكي، حسب البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، إلى وجود بعض الخلافات – لم يحددها – بين الشركاء تحتاج إلى مزيد من الجهد.

وأوضح أن زيارته للبلاد جاءت بطلب من مجلس السلم والأمن الأفريقى، مشيرا إلى أنه اجتمع باللجنة السياسيه للمجلس العسكري الانتقالي، وعدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.

وأشار إلى أن الغرض من الزيارة الاستماع لكل الأطراف بهدف الوصول لاتفاق بين الأطراف السياسيه والمجتمعيه مع مؤسسة القوات المسلحة، والمجلس العسكرى الانتقالى.

ونوه بأنه سيقدم تقريرا لمجلس السلم والأمن الأفريقى حول نتائج الزيارة.

وأضاف، “القارة الأفريقية تتفهم ما جرى فى السودان، وسيصلون لحل شامل من خلال التعاون”.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني “عمر البشير” من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه “عوض بن عوف” استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه “عبد الفتاح البرهان”، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

والإثنين الماضي، أعلن “مجلس السلم والأمن”، التابع للاتحاد الإفريقي، إمهال “الانتقالي” بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية، أو تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد.