انفوجراف.. البرهان يوضح أهم قرارات المجلس العسكري بالسودان خلال الفترة الانتقالية

الدوري الإنجليزي إيفرتون x

2:30 م مانشستر يونايتد كارديف سيتي x

5:00 م ليفربول أرسنال x

5:00 م كريستال بالاس الدوري الإسباني ريال مدريد x

4:15 م اتلتيك بلباو الدوري الفرنسي Advertisements باريس سان جيرمان x

9:00 م موناكو الدوري الالماني فرايبورج x

3:30 م بروسيا دورتموند الدوري المغربي الوداد الرياضي x

5:00 م الرجاء الرياضي اتحاد طنجة x

7:00 م نهضة بركان

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