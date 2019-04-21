قادة المحتجين يعلقون الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي

أعلن ممثلو القوى الاحتجاجية في السودان اليوم الأحد عن تعليقهم الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد، واصفين أعضاء المجلس بـ "بقايا النظام البائد"، حسب "رويترز".

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