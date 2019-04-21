أردوغان: هجمات سريلانكا أظهرت مجددا ضرورة المكافحة الحازمة للإرهاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهجمات الإرهابية في سريلانكا، أظهرت مرة أخرى ضرورة المكافحة الحازمة للإرهاب بكل أنواعه.

جاء ذلك في بيان، الأحد، حول الهجمات الدموية التي هزت سريلانكا.

ولفت أردوغان، إلى أنه تلقى بحزن عميق، نبأ مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في الهجمات الإرهابية التي وقعت خلال إقامة قداسات عيد الفصح.

وأعرب الرئيس التركي، عن شجبه وإدانته بأشد العبارات هذه الهجمات المنافية للإنسانية، والتي طالت دور عبادة.

وأضاف “أظهر الهجوم الوحشي مرة أخرى ضرورة المكافحة الحازمة للإرهاب بكل أنواعه”.

وأكد أردوغان، على تضامن تركيا مع سريلانكا في مواجهة الإرهاب، “العدو المشترك للإنسانية والسلام العالمي”.

وتابع “باسمي ونيابة عن بلدي، أتقدم بالتعازي للشعب السريلانكي، على خلفية هذه الحادثة البشعة، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وقتل 185 شخصا على الأقل وأصيب المئات، في سلسلة تفجيرات استهدفت سريلانكا، الأحد.