“حميدتي” يطمئن على المشتقات البترولية والدقيق والأدوية بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اطمأن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، على موقف المواد البترولية من وقود وغاز وفيرنست، واحتياجات البلاد من الدقيق والقمح والأدوية، وذلك لدى لقائه بالقصر الجمهوري يوم السبت، وفداً يضم وزارتي المالية والزراعة، وبنك السودان والبنك الزراعي .

وأوضح وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، د. عبدالمنعم محمد الطيب، في تصريح صحفي، أن الاجتماع تناول سير الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي وضرورة توفير متطلبات القطاع الزراعي، خاصة بالولايات، كما أكد على ضمان تدفق المواد البترولية وانسيابها لجميع أنحاء البلاد وفق الحصص المقررة.

وأضاف عبدالمنعم أن الاجتماع أمّن على انسياب القمح للمطاحن وتوزيعه على ولايات السودان، حسب النسب المحددة، وضمان توفير وانسياب الأدوية للمواطنين.

وأشار إلى وجود ظاهرة تهريب السلع رغم توفر المنتجات والمواد الأساسية بالبلاد، موضحاً أن الاجتماع شدد على ضرورة التعامل معها بحسم.